В Луганской области в любом случае не будет отопительного сезона этой зимой, враг разбил всю инфраструктуру.

Объяснение написал руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— Я уверен, что, к сожалению, отопительный сезон этой зимой нам не удастся провести, особенно в той части Луганской области, которая где-то 4,5 месяца была под постоянными обстрелами. Дело в том, что русские войска уничтожили там полностью всю критическую инфраструктуру. То есть после деоккупации нам все же придется просить людей, если это будет в ближайшее время, чтобы они зимой не возвращались для постоянной жизни в большие города, — написал госслужащий.

Глава Луганской ОВО напомнил, что россияне прицельно уничтожают объекты критической инфраструктуры на востоке Украины , а когда их будут выбивать с оккупированных территорий , то они разбомбят и уцелевшие объекты.

— Большие города: отопление невозможно вообще запустить, потому что разбито все дотла. И даже если мы как-то теоретически смогли бы возобновить работу теплоэлектростанций мгновенно, что почти нереально, то развести потом всю сеть по городам невозможно, — подчеркнул Сергей Гайдай.

Сегодня власти Донетчины сообщили, что Россия попала в Славянскую ТЭЦ.