Петро Порошенко передав військовим два комплекси суперсучасних БПЛА проекту «Очі Арти». У комплекси входять шість безпілотників і три станції.

Про підсилення оборонців пише партія «Європейська солідарність».

— Ще два дні тому вони пливли через Середземне море. Наші волонтери їх через всю Європу доставили, і вже сьогодні вони у нас тут, — зазначив Петро Порошенко.

Військові у захваті, кажуть – такі безпілотники дуже потрібні на фронті. Пояснюють – один дрон може замінити по функціоналу, по виконанню бойових завдань роту солдат.

— Це можна робити дистанційно, зберегти людські ресурси, фінансові ресурси і часові. Тому що для того, щоб виконати бойове завдання, наприклад на 5-8-10 кілометрів, треба витратити на підготовку певну кількість днів, а отакий безпілотник зробить вам це за кілька годин без втрати вищезгаданих ресурсів, — говорять оператори БПЛА.

— Тут буде розгорнута навчальна програма «Очі Арти», будуть готувати операторів цих неймовірних, фантастичних, з чудовими можливостями дронів. Проведені вже перші випробування на протидію засобам радіоелектронної боротьби. Вони пройшли блискуче, — повідомив п’ятий президент України.

— Будемо вдосконалювати програмне забезпечення, засоби оптики, «тепла», зв’язку і багато-багато іншого для того, щоб зробити точнішими удари арти, достовірнішими дані розвідки, більш потужними дії Збройних Сил України на півдні, на північному сході і на донецькому напрямку, — наголосив політик.

— Ці дрони будуть очима всієї артилерії Збройних Сил України, — додав він.

Як відомо, у серпні Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» домовились з виробниками про унікальну програму із постачання в українську армію цих безпілотників. Кошти збирають волонтери, Фонд Порошенка традиційно подвоює зібрану суму.

Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Крейсерська швидкість 75 км/год. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працюватиме на користь усіх бригад зони відповідальності, роздвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

Перед цією поставкою 5-й президент України озброїв чеченських добровольців позашляховиком.