Оккупанты продолжают вести бессмысленные наступательные операции возле Донецка и Бахмута вместо того, чтобы сосредоточиться на обороне от украинских контрнаступлений, прогресс которых продолжается.

Об этом говорится в строительстве Американского института исследования войны (ISW).

Отмечается, что российские войска продолжают атаковать Бахмут и разные села под Донецком, которые имеют лишь эмоциональное значение для жителей так называемой ДНР.

ISW пишет, что оккупанты направляют некоторые из очень ограниченных резервов, имеющихся в Украине, на эту цель, а не на уязвимые российские оборонные рубежи, поспешно возведенные вдоль реки Оскол в восточной части Харьковской области.

— Россияне не могут рассчитывать на масштабные успехи в районе Бахмута или Донецка, чтобы сорвать украинские контрнаступления, и, похоже, продолжают почти все автоматические усилия по закреплению в Донецкой области, которые кажутся все более оторванными от общих реалий театра военных действий, — добавляют аналитики.

В Институте изучения войны также указывают, что неспособность России отправить крупномасштабные подкрепления к восточной части Харьковской и Луганской области делает большую часть оккупированного Россией северо-востока Украины крайне уязвимой для украинских контрнаступлений.

Россияне, возможно, решили не «защищать» этот район, несмотря на неоднократные заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что целью специальной военной операции является увольнение Донецкой и Луганской областей.

Специалисты подчеркивают, что приоритет российских завоеваний на юге Украины над содержанием северо-востока имеет стратегический смысл, поскольку Херсонская и Запорожская области являются критически важными территориями как России, так и Украины.

Напомним, после удачного контрнаступления ВСУ и поражения российских войск в Харьковской области власти России усиливают скрытую мобилизацию и вербовку для войны в Украине.