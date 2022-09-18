Украинские защитники расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец, что может позволить им оцепить российские войска, удерживаемые вокруг Лимана.

Об этом пишет Американский институт исследования войны (ISW).

- Дальнейшее украинское продвижение на восток вдоль северного берега Северского Донца может сделать позиции России вокруг Лимана небоеспособными и открыть подступы к Лисичанску и, наконец, к Северодонецку, - указывают аналитики.

В ISW отмечают, что силы РФ в Лимане скорее всего все еще состоят из резервистов БАРС (резерва российской боевой армии) и остатков подразделений, сильно пострадавших во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области.

— Россияне, похоже, не направляют туда подкрепление из других мест, добавили специалисты.

Напомним, оккупанты продолжают вести бессмысленные наступательные операции возле Донецка и Бахмута вместо того, чтобы сосредоточиться на обороне от украинских контрнаступлений, прогресс которых продолжается.