|Скорость ветра:
|8.6 м/с
|Восход солнца:
|06:33
|Заход солнца:
|18:59
|Температура завтра:
|+19 C°
|Скорость ветра:
|3.4 м/с
|Восход солнца:
|06:37
|Заход солнца
|19:06
|Температура завтра:
|+14 C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39 грн
|39.95 грн
Украинские защитники расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец, что может позволить им оцепить российские войска, удерживаемые вокруг Лимана.
Об этом пишет Американский институт исследования войны (ISW).
- Дальнейшее украинское продвижение на восток вдоль северного берега Северского Донца может сделать позиции России вокруг Лимана небоеспособными и открыть подступы к Лисичанску и, наконец, к Северодонецку, - указывают аналитики.
В ISW отмечают, что силы РФ в Лимане скорее всего все еще состоят из резервистов БАРС (резерва российской боевой армии) и остатков подразделений, сильно пострадавших во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области.
— Россияне, похоже, не направляют туда подкрепление из других мест, добавили специалисты.
Напомним, оккупанты продолжают вести бессмысленные наступательные операции возле Донецка и Бахмута вместо того, чтобы сосредоточиться на обороне от украинских контрнаступлений, прогресс которых продолжается.
|
О назначении Ляха главой УСБУ в Черниговской областиДенис Жело
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
Украинские защитники расширяют позиции к востоку от реки Оскол и к северу от реки Северский Донец, что может позволить им оцепить российские войска, удерживаемые вокруг Лимана.
Об этом пишет Американский институт исследования войны (ISW).
- Дальнейшее украинское продвижение на восток вдоль северного берега Северского Донца может сделать позиции России вокруг Лимана небоеспособными и открыть подступы к Лисичанску и, наконец, к Северодонецку, - указывают аналитики.
В ISW отмечают, что силы РФ в Лимане скорее всего все еще состоят из резервистов БАРС (резерва российской боевой армии) и остатков подразделений, сильно пострадавших во время контрнаступления ВСУ в Харьковской области.
— Россияне, похоже, не направляют туда подкрепление из других мест, добавили специалисты.
Напомним, оккупанты продолжают вести бессмысленные наступательные операции возле Донецка и Бахмута вместо того, чтобы сосредоточиться на обороне от украинских контрнаступлений, прогресс которых продолжается.