Авиация Сил обороны Украины ударила по 13 местам сосредоточения российских военных и их техники, а также украинские войска отразили наступление оккупантов около шести населенных пунктов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Так, ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Михайловка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино. Украинская авиация, кроме солдат и техники, ударила по трем позициям зенитных ракетных комплексов россиян. А силы ПВО сбили 5 беспилотников и один вертолет Ка-52.

Ракетные войска и артиллерия Украины обстреляли более 200 объектов оккупантов. В частности, 12 пунктов управления, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов, артиллерийские позиции и районы сосредоточения солдат и их техники.

Российские войска продолжают сосредотачиваться на захвате всей Донбасса, а также на обороне и содержании захваченных территорий и срыве активных действий ВСУ по отдельным направлениям. Оккупанты обстреливают и гражданскую, и военную инфраструктуру.

Так, 17 сентября российские войска нанесли 6 ракетных и 28 авиаударов, а также более 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским объектам. Пострадала инфраструктура более 30 населенных пунктов, в частности Харькова, Каменки, Красногоровки, Миролюбовки, Высокополья, Николаева.

Кроме того, россияне ударили по гражданским объектам в окрестностях Запорожья, а также возле Чугуева и Краматорска, где есть жертвы среди гражданских. Остается угроза ракетных и авиаударов по всей Украине.

Напомним, Вооруженные силы Украины на южном фронте потопили вражескую баржу с военной техникой и оккупантов на борту. Посредством этого судна россияне пытались переправлять свое вооружение.