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По состоянию на 18 сентября в войне против Украины россия потеряла убитыми около 54 480 своих военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери врага в технике таковы:
Напомним, авиация Сил обороны Украины ударила по 13 местам сосредоточения российских военных и их техники , также украинские войска отразили наступление оккупантов около шести населенных пунктов.
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По состоянию на 18 сентября в войне против Украины россия потеряла убитыми около 54 480 своих военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери врага в технике таковы:
Напомним, авиация Сил обороны Украины ударила по 13 местам сосредоточения российских военных и их техники , также украинские войска отразили наступление оккупантов около шести населенных пунктов.