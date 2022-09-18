По состоянию на 18 сентября в войне против Украины россия потеряла убитыми около 54 480 своих военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери врага в технике таковы:

2210 танков;

4 718 боевых бронированных машин;

1309 артиллерийских систем;

312 реактивных систем залпового огня;

168 средств противовоздушной обороны;

251 самолет;

217 вертолетов;

3578 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

15 кораблей/катеров;

918 дронов оперативно-тактического уровня;

122 единицы специальной техники;

238 крылатых ракет.

Напомним, авиация Сил обороны Украины ударила по 13 местам сосредоточения российских военных и их техники , также украинские войска отразили наступление оккупантов около шести населенных пунктов.