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Россия заявила о новом обстреле Оленовской колонии, где оккупанты содержат украинских военнопленных.
Об этом сообщают ресурсы боевиков.
Традиционно в атаке на колонию россияне обвинили украинские вооруженные силы.
Враг заявляет о гибели одного украинского военнопленного и четырех раненых.
Напомним, утром 29 июля российские медиа заявили об обстреле колонии в Оленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные. Пропагандисты сообщают о по меньшей мере 53 погибших.
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Россия совершила артобстрел колонии в Еленовке Донецкой области, чтобы скрыть пытки и убийства пленных, а также обвинить ВСУ в совершении «военных преступлений».
Основатель и бывший командир полка «Азов» Андрей Билецкий объявил охоту на причастных к расстрелу украинских военнопленных в Оленовке.
Российская версия о том, что трагедию в Оленовке устроили украинские силы, вероятнее всего, выдумка . Эксперты считают, что если бы стреляли из HIMARS, то последствия были бы сильнее, говорится в расследовании CNN.
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Россия заявила о новом обстреле Оленовской колонии, где оккупанты содержат украинских военнопленных.
Об этом сообщают ресурсы боевиков.
Традиционно в атаке на колонию россияне обвинили украинские вооруженные силы.
Враг заявляет о гибели одного украинского военнопленного и четырех раненых.
Напомним, утром 29 июля российские медиа заявили об обстреле колонии в Оленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные. Пропагандисты сообщают о по меньшей мере 53 погибших.
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Россия совершила артобстрел колонии в Еленовке Донецкой области, чтобы скрыть пытки и убийства пленных, а также обвинить ВСУ в совершении «военных преступлений».
Основатель и бывший командир полка «Азов» Андрей Билецкий объявил охоту на причастных к расстрелу украинских военнопленных в Оленовке.
Российская версия о том, что трагедию в Оленовке устроили украинские силы, вероятнее всего, выдумка . Эксперты считают, что если бы стреляли из HIMARS, то последствия были бы сильнее, говорится в расследовании CNN.