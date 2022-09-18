Россия заявила о новом обстреле Оленовской колонии, где оккупанты содержат украинских военнопленных.

Об этом сообщают ресурсы боевиков.

Традиционно в атаке на колонию россияне обвинили украинские вооруженные силы.

Враг заявляет о гибели одного украинского военнопленного и четырех раненых.

Напомним, утром 29 июля российские медиа заявили об обстреле колонии в Оленовке Донецкой области, где содержатся украинские пленные. Пропагандисты сообщают о по меньшей мере 53 погибших.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Россия совершила артобстрел колонии в Еленовке Донецкой области, чтобы скрыть пытки и убийства пленных, а также обвинить ВСУ в совершении «военных преступлений».

Основатель и бывший командир полка «Азов» Андрей Билецкий объявил охоту на причастных к расстрелу украинских военнопленных в Оленовке.

Российская версия о том, что трагедию в Оленовке устроили украинские силы, вероятнее всего, выдумка . Эксперты считают, что если бы стреляли из HIMARS, то последствия были бы сильнее, говорится в расследовании CNN.