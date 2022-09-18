За сутки, 17 сентября, Воздушные силы Украины на разных направлениях уничтожили пять вражеских беспилотников и российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

Отмечено, что истребительная, штурмовая, бомбардировочная авиация совершила около десяти авиаударов по оккупационным войскам.

В Воздушных силах ВСУ добавили, что было нанесено огневое поражение по полевым складам боеприпасов, скоплению живой силы и техники противника, а также по средствам противовоздушной обороны россиян.

Напомним, что по состоянию на 18 сентября в войне против Украины россия потеряла убитыми примерно 54 480 своих военных .