В освобожденном Изюме в Харьковской области эксгумацию тел на месте массового захоронения будут проводить еще почти 2 недели. В настоящее время работы продолжаются.

Об этом сообщил мэр города Валерий Марченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что пока новых тел не обнаружили. Вечером 17 сентября глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал , что эксгумировали уже 59 тел.

— В настоящее время работники всех служб проводят эксгумацию, выкапывают похороненных. Если есть возможность их идентифицируют, всех отправляют в Харьков для дальнейших работ. Эта работа еще будет проводиться еще две недели, потому что захоронений очень много, — рассказал он.

Он добавил, что сейчас обращаются многие выехавшие из города относительно своих пропавших родственников: «Это не значит, что они погибли. Может быть, они живы, но с ними нет связи. Но есть и погибшие, и их разыскивают».

Относительно процедуры идентификации погибших мэр отметил, что будут проводить ДНК-тесты.

— И если родственники знают, что там похоронены их родные, то будут на познание приезжать в Харьков, а потом после всех процедур будут забирать и хоронить в Изюме, — рассказал он.

Напомним, среди тел по массовому захоронению в Изюме Харьковской области, эксгумированным в пятницу, 99% имеют признаки насильственной смерти .