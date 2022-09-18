Из украинских портов 18 сентября в 10 утра вышел еще один караван с агропродукцией в рамках «зернового соглашения».

Об этом сообщили в Мининфраструктуре.

Речь идет о портах «Одесса», «Черноморск» и «Южный». Еще 2 судна должны выйти сегодня, но пока ждут свою очередь и благоприятные условия.

В общей сложности это 169,3 тысячи тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы, отметили в министерстве.

И добавили, что с начала действия соглашения Украине удалось экспортировать уже 3,7 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышло 165 судов с агропродукцией, направленной в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, Николаев пока не может присоединиться к «зерновому соглашению» . Этот вопрос будет рассмотрен только в случае существенных изменений в южном направлении по линии столкновения.