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Российский диктатор Владимир Путин в войне против Украины терпит неудачу. Он не достиг никаких собственных военно-стратегических целей задач.
Об этом сообщил глава комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин в интервью BBC, пишет «Новое время».
— В самом начале мы сказали, что это стратегическая ошибка президента Путина, а стратегические ошибки приводят к стратегическим последствиям. И в этом случае это стратегический провал. Путин терпит неудачу по всем своим военно-стратегическим целям, он хотел подчинить себе Украину, этого не произойдет», — заявил Тони Радакин, отвечая на вопрос о ситуации на фронте.
Он отметил, что Владимир Путин пытался захватить Киев, однако провалил свою цель, также планировал ослабить НАТО, однако и с этим не справился.
По словам адмирала, у российской армии всегда были проблемы с техникой и пока нет достаточного количества живой силы.
— Его (Владимира Путина, — прим.) силы слабы на земле. И мы также видим замечательные украинские вооруженные силы, которые проявляют мужество, они борются за свою страну и пользуются международной поддержкой, которую мы все оказываем, добавил Тони Радакин.
В то же время, он считает, что война, вероятно, затянется надолго.
Напомним, Кремль признал свое поражение в Харьковской области, это первое поражение, которое признала Россия в полномасштабной войне против Украины.
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Российский диктатор Владимир Путин в войне против Украины терпит неудачу. Он не достиг никаких собственных военно-стратегических целей задач.
Об этом сообщил глава комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин в интервью BBC, пишет «Новое время».
— В самом начале мы сказали, что это стратегическая ошибка президента Путина, а стратегические ошибки приводят к стратегическим последствиям. И в этом случае это стратегический провал. Путин терпит неудачу по всем своим военно-стратегическим целям, он хотел подчинить себе Украину, этого не произойдет», — заявил Тони Радакин, отвечая на вопрос о ситуации на фронте.
Он отметил, что Владимир Путин пытался захватить Киев, однако провалил свою цель, также планировал ослабить НАТО, однако и с этим не справился.
По словам адмирала, у российской армии всегда были проблемы с техникой и пока нет достаточного количества живой силы.
— Его (Владимира Путина, — прим.) силы слабы на земле. И мы также видим замечательные украинские вооруженные силы, которые проявляют мужество, они борются за свою страну и пользуются международной поддержкой, которую мы все оказываем, добавил Тони Радакин.
В то же время, он считает, что война, вероятно, затянется надолго.
Напомним, Кремль признал свое поражение в Харьковской области, это первое поражение, которое признала Россия в полномасштабной войне против Украины.