Российский Белгород наполнен военными, отряды которых сбежали от контрнаступления ВСУ.

Об этом говорится в репортаже британского журналиста Эндрю Рота для The Guardian .

Он сообщает о толпах российских военных, которые «бродят по улицам Белгорода» после отступления от украинской контратаки.

— Российские солдаты из Осетии поздно вечером бродят по незнакомым улицам мимо Спасо-Преображенского собора. Кажется, они неуверенно стоят на ногах – пьяные или уставшие, – рассказывает репортер.

Захватчики, с которыми встретился британец, с февраля воевали в Украине, дислоцировались в селе Большие Проходы, к северу от Харькова. На прошлой неделе оккупанты получили срочный приказ бежать обратно в Россию.

– Что мы можем сказать? Приказ есть приказ. У нас не было выбора, – сказал репортеру один из захватчиков.

Теперь оккупанты бродят по улицам Белгорода, ища, где поесть. На вопрос, куда они будут двигаться дальше, военные отвечают, что не знают, но думают, что их вернут на юг «оборонять границу».

— В Белгороде, на юге России, всего в милях от границы с Украиной игнорировать войну стало невозможно. Несколько раз в день над головой вырываются снаряды ПВО. На границе российские и украинские военные стоят в поле зрения друг друга, говорится в материале.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин в войне против Украины терпит неудачу . Он не достиг собственных военно-стратегических целей задач, говорит председатель комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин.