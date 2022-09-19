Госпитали на территории России отказываются лечить боевиков из террористических организаций «Л/ДНР», отправившихся на фронт добровольно. Об этом свидетельствуют данные украинской разведки.

Прессслужба ГУР Минобороны пишет , что один из батальонов так называемого «Союза добровольцев Донбасса» понес большие потери во время боев в районе Авдеевки. Раненых боевиков россияне отправили в госпиталь Ростова-на-Дону.

— Впрочем, персонал госпиталя отказался оказывать медицинскую помощь раненым из-за отсутствия у подразделения статуса регулярного вооруженного формирования, – говорится в сообщении.

ГУР объясняет, что так называемый «Союз добровольцев Донбасса» был создан по программе добровольной мобилизации БАРС – боевого армейского резерва. По данным разведки, врачи ссылаются на прямое указание командования, когда отказываются лечить раненых террористов.

Напомним, что на временно оккупированной территории Херсонской области кафиры не могут обеспечить себя питьевой водой и боеприпасами . Часть подразделений переправляется через Днепр на угнанных моторках.