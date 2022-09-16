На временно оккупированной территории Херсонской области оккупанты не могут обеспечить себя питьевой водой и боеприпасами. Часть подразделений переправляется через Днепр на угнанных моторках.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

— Подразделения ВС РФ, до сих пор находящиеся на временно оккупированных территориях Херсонской области, отрезаны от налаженной поставки пищи и питьевой воды. В частности, командование десантно-штурмового подразделения воздушно-десантных войск ВС РФ, расположенное неподалеку от Каховки, не может решить проблему обеспечения личного состава на передовых позициях питьевой водой и боеприпасами, — пишут в разведке.

Сообщается, что местные в Херсонской области отказывают российским военным в продовольствии даже по принуждению. Сейчас оккупантам приходится пополнять запасы воды и боекомплекта ночью угнанным гражданским автотранспортом.

Кроме того, несколько подразделений армии РФ в Херсонской области получили приказ о выводе на левый берег Днепра, используя угнанные моторные лодки.

— У места паромной переправы через Днепр зафиксировано появление нескольких групп безоружных рашистов по 10-20 человек. Эти военнослужащие отказались участвовать в боевых действиях. В результате командиры подразделений сняли их со всех видов снабжения, изъяли оружие и отпустили «на свободные хлеба». Пока они вынуждены попрошайничать у местных жителей и ищут возможности вернуться домой, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что использование Россией гиперзвукового оружия не дало ей преимуществ на войне против Украины. Оккупанты крайне неэффективно применили эти ракеты.