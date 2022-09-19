Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что нет никаких смыслов ни в переговорном процессе между Украиной и РФ, ни в личной встрече Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Такое мнение он высказал в комментарии "Украинской правде" .

— Если коротко, никаких смыслов и в переговорном процессе как таковом, и в личной встрече президентов пока совершенно нет, – сказал политик.

Михаил Подоляк объяснил это так: «Во-первых, РФ все еще считает, что у нее достаточно ресурсов, чтобы зафиксировать какие-то результаты. Во-вторых, любая встреча сегодня – это исключительно игра в традиционную русскую историю: фиксируем статус-кво, танцуем «лживые минские танцы», начинаем новый этап эскалации. Оперативная пауза и на большее. И в-третьих, Россия должна ответить за масштабные преступления и не спрятаться за безнаказанность. Поэтому война должна дойти до единственно возможного финала. Никак иначе».

Именно поэтому, отметил Михаил Подоляк, на повестке дня темы о двусторонней встрече нет.

— Более того, нас вообще не интересуют встречи ради встреч или тот же банальный российский переговорный сценарий. Нас интересует освобождение оккупированных территорий, значительные тактические поражения РФ, обязательные масштабные юридические процессы. Все остальное – производное от этого, – сказал он.

В то же время советник главы ОП подчеркнул, что встреча президентов возможна, если ей будет предшествовать полный вывод российских войск, а предметом разговора будет «обсуждение послевоенной жизни, включая объемы репараций, компенсаций ущерба и выдачу преступников».

Как сообщал Укринформ, во время регионального саммита в Узбекистане (ШОС и ОДКБ – прим.) в пятницу Владимир Путин пообещал продолжить атаку на Украину и предупредил, что Москва может усилить удары по инфраструктуре Украины, если украинские войска нанесут удары по объектам. в России. Тогда российский диктатор заявил, что «освобождение» всего восточного Донбасса является главной военной целью России, и что он не видит необходимости ее пересматривать.

Напомним, жители всех временно оккупированных территорий Украины, включая Крым, должны знать, что Украина туда обязательно вернется, а вместе с ней вернется полноценная жизнь , заявил президент Владимир Зеленский во время поездки в освобожденный город Изюм.