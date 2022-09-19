В понедельник, 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Херсонской области.

Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте Офиса президента.

Отныне в Херсонской области существует 15 военных администраций:

Аскания-Новая поселковая военная администрация;

Борозенская сельская военная администрация;

Великокопановская сельская военная администрация;

Великолепетская поселковая военная администрация;

Верхнерогачицкая поселковая военная администрация;

Горностаевская поселковая военная администрация;

Зеленоподская сельская военная администрация;

Калиновская поселковая военная администрация;

Миловская сельская военная администрация;

Мирненская поселковая военная администрация;

Новониколаевская сельская военная администрация;

Новотроицкая поселковая военная администрация;

Станиславская сельская военная администрация;

Херсонская городская военная администрация;

Юбилейная сельская военная администрация.

При этом глава государства поручил Генштабу ВСУ и Херсонской ОГА принять меры, связанные с основанием этих военных администраций.

Ранее сообщалось, что российские войска пытаются осуществить более целенаправленный и контролируемый отвод сил в западной части Херсонской области.