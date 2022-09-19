В понедельник, 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Херсонской области.
Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте Офиса президента.
Отныне в Херсонской области существует 15 военных администраций:
При этом глава государства поручил Генштабу ВСУ и Херсонской ОГА принять меры, связанные с основанием этих военных администраций.
Ранее сообщалось, что российские войска пытаются осуществить более целенаправленный и контролируемый отвод сил в западной части Херсонской области.
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В понедельник, 19 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военных администраций в Херсонской области.
Об этом говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте Офиса президента.
Отныне в Херсонской области существует 15 военных администраций:
При этом глава государства поручил Генштабу ВСУ и Херсонской ОГА принять меры, связанные с основанием этих военных администраций.
Ранее сообщалось, что российские войска пытаются осуществить более целенаправленный и контролируемый отвод сил в западной части Херсонской области.