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Российские войска пытаются осуществить более целенаправленный и контролируемый отвод сил в западной части Херсонской области.
Таким образом, россияне пытаются избежать хаотичного бегства, которое характеризовало крах российских оборонных позиций в Харьковской области в начале сентября, отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
По данным экспертов, за последние несколько месяцев россияне значительно усилили запад Херсонской области. В частности, речь идет о воздушно-десантных частях и некоторых подразделениях 1-й гвардейской танковой армии. Эти более профессиональные и хорошо подготовленные и оснащенные подразделения сосредоточены на небольшой территории в Херсонской области и были подготовлены к ожидаемому контрнаступлению. В ISW предполагают, что они действуют гораздо лучше, чем российские силы в Харьковской области.
Тем не менее, украинское контрнаступление в Херсонской области прогрессирует, отмечают аналитики. И российские войска, похоже, пытаются замедлить его и отступить на более подходящие для обороны позиции, а не остановить или вернуть обратно.
Непрерывные украинские атаки на российские наземные линии связи через реку Днепр в западную часть Херсонской области, похоже, все больше влияют на российские поставки на правом берегу и временное ослабление огня российской артиллерии. Последние отчеты свидетельствуют о нехватке пищи и воды в оккупированном Россией Херсоне.
Неэффективные прокси-подразделения (частные войска) вышли из строя на некоторых участках российской линии фронта, позволяя продвигаться украинским силам, говорится в аналитическом отчете.
ВСУ, вероятно, вернут себе значительную часть, если не всю западную Херсонскую область в ближайшие недели, если они будут продолжать препятствовать российским наземным линиям связи и форсировать их продвижение, отметили аналитики. Украинские успехи могут и дальше быть медленными, если российские войска смогут сохранить свою слаженность, но также могут значительно ускориться, если российские войска будут действовать не синхронно.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины на южном фронте потопили вражескую баржу с военной техникой и оккупантами на борту. Посредством этого судна россияне пытались переправлять свое вооружение.
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Российские войска пытаются осуществить более целенаправленный и контролируемый отвод сил в западной части Херсонской области.
Таким образом, россияне пытаются избежать хаотичного бегства, которое характеризовало крах российских оборонных позиций в Харьковской области в начале сентября, отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).
По данным экспертов, за последние несколько месяцев россияне значительно усилили запад Херсонской области. В частности, речь идет о воздушно-десантных частях и некоторых подразделениях 1-й гвардейской танковой армии. Эти более профессиональные и хорошо подготовленные и оснащенные подразделения сосредоточены на небольшой территории в Херсонской области и были подготовлены к ожидаемому контрнаступлению. В ISW предполагают, что они действуют гораздо лучше, чем российские силы в Харьковской области.
Тем не менее, украинское контрнаступление в Херсонской области прогрессирует, отмечают аналитики. И российские войска, похоже, пытаются замедлить его и отступить на более подходящие для обороны позиции, а не остановить или вернуть обратно.
Непрерывные украинские атаки на российские наземные линии связи через реку Днепр в западную часть Херсонской области, похоже, все больше влияют на российские поставки на правом берегу и временное ослабление огня российской артиллерии. Последние отчеты свидетельствуют о нехватке пищи и воды в оккупированном Россией Херсоне.
Неэффективные прокси-подразделения (частные войска) вышли из строя на некоторых участках российской линии фронта, позволяя продвигаться украинским силам, говорится в аналитическом отчете.
ВСУ, вероятно, вернут себе значительную часть, если не всю западную Херсонскую область в ближайшие недели, если они будут продолжать препятствовать российским наземным линиям связи и форсировать их продвижение, отметили аналитики. Украинские успехи могут и дальше быть медленными, если российские войска смогут сохранить свою слаженность, но также могут значительно ускориться, если российские войска будут действовать не синхронно.
Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины на южном фронте потопили вражескую баржу с военной техникой и оккупантами на борту. Посредством этого судна россияне пытались переправлять свое вооружение.