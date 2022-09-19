Российские войска пытаются осуществить более целенаправленный и контролируемый отвод сил в западной части Херсонской области.

Таким образом, россияне пытаются избежать хаотичного бегства, которое характеризовало крах российских оборонных позиций в Харьковской области в начале сентября, отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По данным экспертов, за последние несколько месяцев россияне значительно усилили запад Херсонской области. В частности, речь идет о воздушно-десантных частях и некоторых подразделениях 1-й гвардейской танковой армии. Эти более профессиональные и хорошо подготовленные и оснащенные подразделения сосредоточены на небольшой территории в Херсонской области и были подготовлены к ожидаемому контрнаступлению. В ISW предполагают, что они действуют гораздо лучше, чем российские силы в Харьковской области.

Тем не менее, украинское контрнаступление в Херсонской области прогрессирует, отмечают аналитики. И российские войска, похоже, пытаются замедлить его и отступить на более подходящие для обороны позиции, а не остановить или вернуть обратно.

Непрерывные украинские атаки на российские наземные линии связи через реку Днепр в западную часть Херсонской области, похоже, все больше влияют на российские поставки на правом берегу и временное ослабление огня российской артиллерии. Последние отчеты свидетельствуют о нехватке пищи и воды в оккупированном Россией Херсоне.

Неэффективные прокси-подразделения (частные войска) вышли из строя на некоторых участках российской линии фронта, позволяя продвигаться украинским силам, говорится в аналитическом отчете.

ВСУ, вероятно, вернут себе значительную часть, если не всю западную Херсонскую область в ближайшие недели, если они будут продолжать препятствовать российским наземным линиям связи и форсировать их продвижение, отметили аналитики. Украинские успехи могут и дальше быть медленными, если российские войска смогут сохранить свою слаженность, но также могут значительно ускориться, если российские войска будут действовать не синхронно.