Непризнанные «общественные палаты Л/ДНР» выдвинули публичные требования по проведению референдумов по признанию этих псевдореспублик территориями Российской Федерации.

Их цитируют росСМИ.

Террористы обратились к своим «руководителям» Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, чтобы они быстро устроили так называемый «референдум».

В своем обращении они пишут, что «вхождение в состав России обезопасит республику, откроет новые возможности для возвращения к мирной жизни».

На оккупированной части Донецкой области назначенцы РФ говорили, что фейковое голосование — это вопрос не одного дня.

Напомним, россияне отказались от проведения псевдореферендума в Херсонской области.