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Непризнанные «общественные палаты Л/ДНР» выдвинули публичные требования по проведению референдумов по признанию этих псевдореспублик территориями Российской Федерации.
Их цитируют росСМИ.
Террористы обратились к своим «руководителям» Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, чтобы они быстро устроили так называемый «референдум».
В своем обращении они пишут, что «вхождение в состав России обезопасит республику, откроет новые возможности для возвращения к мирной жизни».
На оккупированной части Донецкой области назначенцы РФ говорили, что фейковое голосование — это вопрос не одного дня.
Напомним, россияне отказались от проведения псевдореферендума в Херсонской области.
Непризнанные «общественные палаты Л/ДНР» выдвинули публичные требования по проведению референдумов по признанию этих псевдореспублик территориями Российской Федерации.
Их цитируют росСМИ.
Террористы обратились к своим «руководителям» Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, чтобы они быстро устроили так называемый «референдум».
В своем обращении они пишут, что «вхождение в состав России обезопасит республику, откроет новые возможности для возвращения к мирной жизни».
На оккупированной части Донецкой области назначенцы РФ говорили, что фейковое голосование — это вопрос не одного дня.
Напомним, россияне отказались от проведения псевдореферендума в Херсонской области.