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У российских войск не хватит сил для долгого удержания оборонных линий в Херсонской области, а значит, они начнут отступать.
Об этом заявил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Герем, передает ERR.
Генерал-лейтенант подчеркнул, что Украина доказала способность проводить большие контрнаступательные операции.
— Их оборона развалилась, и Украина знала, как воспользоваться этим, — сказал он о харьковском успехе.
По словам Герема, в Херсонской области у россиян осталось не очень много времени — считанные «дни или недели».
— Если в начале количество было более-менее равным, то сейчас у Украины больше войск, чем у России , — оценил он преимущества ВСУ.
Как сообщалось, украинские воины зажали российские войска на южном фронте.
У российских войск не хватит сил для долгого удержания оборонных линий в Херсонской области, а значит, они начнут отступать.
Об этом заявил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Герем, передает ERR.
Генерал-лейтенант подчеркнул, что Украина доказала способность проводить большие контрнаступательные операции.
— Их оборона развалилась, и Украина знала, как воспользоваться этим, — сказал он о харьковском успехе.
По словам Герема, в Херсонской области у россиян осталось не очень много времени — считанные «дни или недели».
— Если в начале количество было более-менее равным, то сейчас у Украины больше войск, чем у России , — оценил он преимущества ВСУ.
Как сообщалось, украинские воины зажали российские войска на южном фронте.