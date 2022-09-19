У российских войск не хватит сил для долгого удержания оборонных линий в Херсонской области, а значит, они начнут отступать.

Об этом заявил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Герем, передает ERR.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что Украина доказала способность проводить большие контрнаступательные операции.

— Их оборона развалилась, и Украина знала, как воспользоваться этим, — сказал он о харьковском успехе.

По словам Герема, в Херсонской области у россиян осталось не очень много времени — считанные «дни или недели».

— Если в начале количество было более-менее равным, то сейчас у Украины больше войск, чем у России , — оценил он преимущества ВСУ.

Как сообщалось, украинские воины зажали российские войска на южном фронте.

