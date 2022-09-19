Президент Украины Владимир Зеленский отметил воинов 59-й отдельной мотопехотной бригады, освобождающих от оккупантов Николаевскую область.
Об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении 19 сентября.
— Хочу сегодня поблагодарить воинов 54-й отдельной механизированной бригады, которые проявляют устойчивость в обороне Донецкой области. 95-й десантно-штурмовой бригаде – за чрезвычайно смелые действия по освобождению нашей территории. 59-я отдельная мотопехотная бригада – тоже молодцы! В тех условиях, где вы сражаетесь, ребята, неуклонное движение вперед – это настоящий героизм! 57-я отдельная мотопехотная бригада – спасибо вам за крепость, ребята! Спасибо за продвижение вперед! – сказал Владимир Зеленский.
Напомним, ранее президент поблагодарил николаевскую 406-ю артбригаду за уничтожение оккупантов.
Напомним, командир танковой роты 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка лейтенант Евгений Пальченко с позывным «Песня», получивший звание Героя Украины, рассказал, как защищали Херсон в первые часы вторжения России.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил воинов 59-й отдельной мотопехотной бригады, освобождающих от оккупантов Николаевскую область.
Об этом Владимир Зеленский сказал в своем видеообращении 19 сентября.
— Хочу сегодня поблагодарить воинов 54-й отдельной механизированной бригады, которые проявляют устойчивость в обороне Донецкой области. 95-й десантно-штурмовой бригаде – за чрезвычайно смелые действия по освобождению нашей территории. 59-я отдельная мотопехотная бригада – тоже молодцы! В тех условиях, где вы сражаетесь, ребята, неуклонное движение вперед – это настоящий героизм! 57-я отдельная мотопехотная бригада – спасибо вам за крепость, ребята! Спасибо за продвижение вперед! – сказал Владимир Зеленский.
Напомним, ранее президент поблагодарил николаевскую 406-ю артбригаду за уничтожение оккупантов.
Напомним, командир танковой роты 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка лейтенант Евгений Пальченко с позывным «Песня», получивший звание Героя Украины, рассказал, как защищали Херсон в первые часы вторжения России.