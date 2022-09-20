Петр Порошенко побывал на южном направлении и передал украинским военным комплекс БПЛА оперативного уровня «Глаза Арты» на базе беспилотников «Poseidon».

Об этом сообщили в политсиле «Европейская солидарность».

— Мы сегодня поставили очень сложную, очень крутую технику, способную противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы России, обеспечивать надежную информацию о корректировке артиллерийского огня. Которая в разы повысит эффективность применения и будет спасать жизнь украинских воинов и обеспечивать продвижение и наступление. Уничтожать русню, освобождать Юг – теперь арта имеет комплект Посейдонов, включающий сверхсовременный пульт и три боевых «птички». Это уже БПЛА тактического уровня, которые позволят решать масштабные задачи. И таких «птичек» в армии должно становиться все больше и больше, — объяснил Петр Порошенко.

Украинский военный Андрей Пидлисный рассказывает: главные преимущества этих беспилотников – высокая скорость и значительная дальность полета.

— Это уже беспилотник оперативно-тактического уровня. Он может залетать на сотню километров вглубь. Он может своевременно анализировать, находить скопления противника, живой силы, выявлять его намерения перехода в наступление, в том числе пехоты уже готовы переходить к тем или иным действиям. Или давать команды артиллерии, реактивным системам залпового огня наносить удары по скоплениям. Первое, это дальность, второе – это скорость. Его оптимальная скорость – 100 км в час. Это как классный автомобиль. То есть на такой скорости его сбить крайне тяжело. Эти крылья для горизонтального взлета, эти огромные пропеллеры для вертикального взлета. То есть, он может прямо отсюда сразу взлетать, ему не нужна никакая подготовленная полоса, никакая полоса и дорога, — подчеркнул боец.

Нардеп добавил , что эти беспилотники помогут выгнать захватчиков из нашей земли.

— Счастлив видеть, как наши воины радуются полученным подаркам, рад слышать, хотя и не могу озвучивать детали, какие у них масштабные планы на то, чтобы еще сильнее прижать оккупанта и выжать его из нашей земли. Спасибо ОО «Дело Громад» и каждому, кто своей гривней приобщился к проекту «Глаза арты». Теперь уничтожены на Юге враги – и наша с вами совместная работа, – резюмировал 5-й президент.

Как сообщалось , Петр Порошенко с волонтерами ОО «Дело Громад» передали снаряжение и пикап для свежесозданной бригады ВСУ.