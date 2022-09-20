Военный эксперт Олег Жданов уверен, что ВСУ проводят массированную подготовку к контрнаступательным действиям. Об этом свидетельствует уничтожение систем ПВО врага, командных штабов и т.п.

Об этом Жданов рассказал и привел доказательства 19 сентября.

Эксперт перечислил удары, нанесенные ракетными войсками и артиллерией по целям противника. Только за сутки ВСУ обстреляли более 14 целей противника. В частности, 6 командно-наблюдательных пунктов разного уровня, три опорных пункта обороны войск. В зону поражения попали объекты ПВО, радиоэлектронной борьбы, три склада с боеприпасами.

— Идет массированная подготовка к наступательным действиям. Нам нужно будет применять авиацию. Без уничтожения систем ПВО противника применить авиацию в плане поддержки наших войск невозможно. Поэтому мы уделяем такое внимание боеприпасам, системам военного управления и системам противовоздушной обороны российских войск. Я так понимаю, что мы готовимся к очень большому военному движению со стороны Вооруженных сил Украины, – сказал Олег Жданов.

Напомним, западные образцы вооружения позволяют ВСУ наносить ущерб на николаевско-херсонском направлении.