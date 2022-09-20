Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле якобы «не видят перспектив» для мирных переговоров с Украиной.

Об этом сообщает российская служба BBC.

— Что касается возможности политико-дипломатического урегулирования ситуации. Пока такие перспективы не просматриваются, — сказал Дмитрий Песков.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что тот стремится закончить войну как можно скорее.