Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле якобы «не видят перспектив» для мирных переговоров с Украиной.
Об этом сообщает российская служба BBC.
— Что касается возможности политико-дипломатического урегулирования ситуации. Пока такие перспективы не просматриваются, — сказал Дмитрий Песков.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что тот стремится закончить войну как можно скорее.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле якобы «не видят перспектив» для мирных переговоров с Украиной.
Об этом сообщает российская служба BBC.
— Что касается возможности политико-дипломатического урегулирования ситуации. Пока такие перспективы не просматриваются, — сказал Дмитрий Песков.
Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что тот стремится закончить войну как можно скорее.