В рамках «зерновой инициативы» во вторник, 20 сентября, из украинских портов вышли еще 8 судов с агропродукцией, экспорт продовольствия превысил более 4 миллионов тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что 8 судов портов из 195,7 тыс. тонн агропродукции на борту вышли из портов «Одесса» и «Черноморск».

От причалов Одесского порта вышли балкеры PGE RAIN, SSI PRIDE, RIDER, TINA S. Из порта Черноморск – суда APHRODITE M, NYMPHI, PAULINE, NORAN.

Также сегодня ошвартован к причалу Одесского порта балкер BC VANESSA – четвертое судно, зафрахтованное Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН. Балкер загрузят 30 тысяч тонн пшеницы, которая будет доставлена в Афганистан.

В Мининфраструктуры подытожили, что с момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 4,1 миллиона тонн агропродукции.

Всего из украинских портов вышли 177 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.

Напомним, что Николаев пока не может присоединиться к «зерновому соглашению» . Этот вопрос будет рассмотрен только в случае существенных изменений в южном направлении по линии столкновения.