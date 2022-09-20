Премьер-министр Словении Роберт Голоб и канцлер Германии Олаф Шольц договорились о передаче Украине 28 танков M-55S, взамен которых Словения получит 40 единиц немецкой военной техники.

Об этом сообщает пресс- служба правительства Словении.

Сообщается, что во время разговора главы правительств двух государств обсудили и вопросы российской агрессии против Украины.

— В духе солидарности с украинским народом премьер-министр Голоб и канцлер Шольц договорились о совместных действиях, чтобы украинская сторона получила 28 словенских танков М-55S. Словения получит 40 немецких военно-транспортных машин, в том числе 35 тяжелых крюковых погрузчиков 8x8 и 5 тяжелых водовозов 8x8, — говорится в сообщении.

Танки М-55S - модернизированная версия советских танков Т-55. Усовершенствование боевых машин, включавшее установку на них новой 105-мм пушки, улучшение защиты и систем управления, было проведено в 1999 году словенской компанией STO RAVNE совместно с израильской Elbit.

Напомним, ранее Литва объявила об отправке Украине двух партий бронетранспортеров.