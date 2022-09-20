Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию нарушений использования гуманитарной помощи во время войны.

Об этом сообщают член фракции «Голос» Ярослав Железняк и Интерфакс-Украина .

Проект постановления № 8031 поддержали 273 народных депутата. ВСК будет контролировать расследование возможных нарушений получения, распределения, транспортировки, хранения, использования по целевому назначению гуманитарной и другой помощи, а также неэффективного использования госимущества, которое можно использовать на нужды вынужденных переселенцев.

ВСК будет работать один год. Уже через полгода после ее создания председатель комиссии член фракции «Слуга народа» Сергей Козырь обязан подать отчет о работе на одном из пленарных заседаний парламента.

Кроме Козыря, в состав комиссии вошли «слуги» Руслан Горбенко, Сергей Демченко, Артем Культенко, Владлен Неклюдов, Максим Ткаченко, Галина Третьякова и Павел Фролов, а также Сергей Вельможный из группы «Доверие» (заместитель председателя ВСК), Юрий Павленко из группы «Платформа за жизнь и мир» и Александр Юрченко из группы «Восстановление Украины».

Напомним, что за последние три месяца количество гуманитарной помощи, поступающей в Николаев, уменьшилось в десять раз .