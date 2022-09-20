Российские солдаты вымещают свою ненависть за поражение от Вооруженных сил Украины на гражданских – насилуют женщин.

Об этом свидетельствует новый перехваченный СБУ телефонный разговор российских захватчиков.

По данным СБУ, подразделение нижецитированного россиянина оказалось в окружении Донецкой области, они без оружия, которое командование не может опрокинуть, потому что «сквозь хохлы» и понесут колоссальные потери: «весь батальон положили».

Под мощным напором украинских защитников оккупанты вымещают свое отчаяние и ненависть на гражданском населении.

Россиянин отмечает, что их там все ненавидят даже дети. Российские солдаты насилуют местных женщин.

У самого оккупанта сдают нервы и он стремится вернуться домой, однако армия РФ ни ротацию не проводит, ни отпуска не дает.

Российское командование удерживает российских солдат от «демобилизации» расстрелами.

Напомним, украинские воины зажали российские войска на Южном фронте .