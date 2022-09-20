Верховная Рада приняла законопроект, разрешающий военным, имеющим троих и более несовершеннолетних детей, увольняться со службы.

Законопроект №7679 поддержал 331 народный депутат, сообщает народный депутат Ярослав Железняк.

Мужчины, которые содержат трех детей и более, не подлежат мобилизации. Как говорится в пояснительной записке, такие мужчины имеют право призываться по собственному желанию.

Но в начале полномасштабного вторжения некоторые могли мобилизоваться, потому что не знали о такой норме. А часть могла сознательно отказаться от отсрочки, но сейчас обстоятельства изменились и должны возвращаться в семью. Еще у некоторых третий ребенок мог родиться уже во время войны. Однако в законодательстве не было нормы, разрешающей демобилизацию этой категории военных.

Законопроект вступит в силу после подписания президентом. Тогда многодетные мужчины получат право демобилизовываться.

Напомним, Верховная Рада Украины на пленарном заседании 20 сентября приняла за основу законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» по бронированию военнообязанных на период мобилизации и военное время.