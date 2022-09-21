Такое мнение глава Украинского государства высказал в ходе онлайн-общения с 42-м президентом Соединенных Штатов Америки Биллом Клинтоном в рамках The Clinton Initiative, сообщает корреспондент Укринформа.

Он рассказал, что недавно украинская сторона совместно с международными партнерами разработали рекомендации по будущему договору безопасности для Украины. По мнению Зеленского, такой договор был бы прекрасным примером, как дать возможность всем государствам иметь уверенность в гарантиях безопасности.

Президент подчеркнул, что Украина стремится к тому, чтобы круг гарантеров состоял из партнеров, таких как США, Великобритания, страны Европейского Союза.

– Это разработано нами. Документ очень мощный. Для нас нужна поддержка политиков, а также частного сектора, потому что там гарантии безопасности разные – от санкционных до финансовых, от вооруженных до политических. Это пример для стран, пока не в НАТО. Но пока ты не в НАТО, ты все равно должен жить в безопасности… Я думаю, что очень важно, чтобы Соединенные Штаты Америки стали первой страной, которая подпишет эти гарантии безопасности с украинской стороной, – подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский обратился в США с просьбой побуждать другие государства передавать Украине оружие.