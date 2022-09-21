Так называемый Верховный суд оккупированного Крыма объявил приговор заместителю председателя Меджлиса Нариману Джелялову, а также активистам Азизу и Асану Ахтемовым. Оккупационные власти обвиняют их в подрыве газопровода в селе Перевальное.

Об этом сообщает "Крымская солидарность».

Прокурор просил дать всем фигурантам 15 лет заключения в колонии строгого режима, с ограничениями в передвижении в течение года после отбывания наказания. Также просил штраф.

Суд назначил Джелялову 17 лет заключения со штрафом в 700 тысяч рублей и ограничение свободы 1,5 года после освобождения. Асан и Азиз Ахтемовы получили 15 и 13 лет за решеткой соответственно, штраф в 500 тысяч рублей и ограничение свободы в течение года после увольнения.

Крымские татары свою вину не признают. Они отмечают, что дело сфабриковали, а в отношении них применяли пытки.

Напомним, жители всех временно оккупированных территорий Украины, включая Крым, должны знать, что Украина туда обязательно вернется, а вместе с ней вернется полноценная жизнь , заявил президент Владимир Зеленский во время поездки в освобожденный город Изюм.