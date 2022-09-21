Минреинтеграции обновило перечень территориальных общин, расположенных в районах, проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании). Перечень сокращен до 327 общин.

Об этом сообщает пресс- служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Это территориальные общины Донецкой (66), Харьковской (56), Днепропетровской (10), Луганской (37), Запорожской (56), Херсонской (49), Николаевской (26), Сумской (22), Черниговской (5) областей. Всего в перечне 327 общин в 9 областях.

Список дополнился Марганецкой городской территориальной общиной Никопольского района Днепропетровской области.

В то же время из перечня изъяты следующие общины Запорожской области:

Матвеевское сельское территориальное общество;

Петро-Михайловская сельская территориальная община;

Степненская сельская территориальная община;

Терновская сельская территориальная община.

Перечень формируется по согласованию Минобороны из предложений соответствующих областных, Киевской городской военных администраций.

Есть три критерия:

территории, временно оккупированными;

территории, находящиеся в окружении (блокировке);

территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

Напомним, в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий заявляют, что на деоккупированных территориях будут как можно скорее восстанавливать связь и интернет.