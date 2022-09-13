В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий заявляют, что на деоккупированных территориях будут как можно скорее восстанавливать связь и интернет.

Об этом говорится в телеграмме Минреинтеграции.

«В населенные пункты, которые сейчас ВСУ активно освобождают от врага, должна вернуться связь с внешним миром. Это возобновит коммуникацию людей между собой и с властью. И именно таким должен быть один из первоочередных шагов Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в освобожденных населенных пунктах, прежде всего, разминируют местность, восстановят электропитание, запустят интернет-провайдеров и наладят связь.

«Эти работы уже начинаются в Харьковской области. В настоящее время восстановлена мобильная связь одного из операторов в городе Балаклея. Также на этих территориях планируется как можно быстрее запустить систему спутниковой связи Starlink», – заявляют в ведомстве.

Как известно, ВСУ уволили 300 населенных пунктов в Харьковской области. Ранее сообщалось, что украинские военные вошли в город Волчанск Харьковской области, который располагается у границы с Россией.