В ночь на четверг, 22 сентября, во время своего выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против Украины и украинцев было совершено преступление.

Об этом стало известно из прямой трансляции, которую ведет «Голос Америки», сообщает ТСН.

— Против Украины совершено преступление, и мы требуем справедливого наказания. Это было преступление против наших государственных границ, против жизней наших людей. Преступление против их достоинства – достоинства наших женщин и мужчин, - заявил украинский лидер.

По словам президента Зеленского, за это преступление Россия должна понести неотвратимое наказание.

— Украина требует наказания за то, что была захвачена наша территория, убиты тысячи людей, совершены пытки и унижения. Наказание за катастрофические провокации, совершенные этой нелегальной войной России против нас, украинцев и против всего мира, против всех народов, представленных здесь в зале Генеральной ассамблеи ООН, - подчеркнул он.

Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников, из них 108 – бойцы Азова.