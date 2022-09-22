Министры иностранных дел Европейского Союза согласились подготовить новые санкции против России и увеличить поставки оружия в Киев.

Об этом пишет Reuters.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель заявил, что заявление Владимира Путина об аннексии украинских территорий и его угрозах ядерным оружием свидетельствуют о панике и отчаянии.

– Очевидно, что Путин пытается уничтожить Украину, – сказал Боррель журналистам после встречи министров.

Он также сказал, что восьмой пакет санкций против РФ будет нацелен на «более релевантные секторы российской экономики и продолжит нацеливаться на лиц, ответственных за агрессивную войну в Украине».

Министры ЕС проведут следующую официальную встречу в середине октября — вероятно именно тогда они могут официально оформить новый пакет санкций.

Также министры договорились увеличить поставки оружия в Украину. Жозеп Боррель не предоставил журналистам дополнительные подробности относительно типа санкций против РФ или военной поддержки Украины, но он считает, что внутри ЕС будет «единодушная» поддержка новых мер.

Напомним, Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский Союз не должен рассматривать новые санкции против России , поскольку это лишь усугубит кризис энергоснабжения и нанесет ущерб Европе.