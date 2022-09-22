По состоянию на 22 сентября в войне против Украины Россия потеряла убитыми около 55 510 своих военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери врага в технике следующие:

2 236 танков;

4776 боевых бронированных машин;

1341 артиллерийская система;

318 реактивных систем залпового огня;

169 средств противовоздушной обороны;

253 самолета;

218 вертолетов;

3630 единиц автомобильной техники и автоцистерн;

15 кораблей/катеров;

941 дрон оперативно-тактического уровня;

125 единиц специальной техники;

240 крылатых ракет.

Наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Донецком направлениях.

Напомним, украинские военные на южном фронте уничтожили более сорока оккупантов и 17 единиц техники, а также поразили ряд объектов и баз врага, в том числе два командных пункта во временно оккупированном Херсоне.