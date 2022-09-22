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По состоянию на 22 сентября в войне против Украины Россия потеряла убитыми около 55 510 своих военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери врага в технике следующие:
Наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Донецком направлениях.
Напомним, украинские военные на южном фронте уничтожили более сорока оккупантов и 17 единиц техники, а также поразили ряд объектов и баз врага, в том числе два командных пункта во временно оккупированном Херсоне.
По состоянию на 22 сентября в войне против Украины Россия потеряла убитыми около 55 510 своих военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери врага в технике следующие:
Наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Донецком направлениях.
Напомним, украинские военные на южном фронте уничтожили более сорока оккупантов и 17 единиц техники, а также поразили ряд объектов и баз врага, в том числе два командных пункта во временно оккупированном Херсоне.