Украина и ее союзники работают над обменом с Россией пленных в формате «всех на всех».

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Он заверил, что государство помнит обо всех, кто остается в плену, в частности, Офис генерального прокурора прилагает максимум усилий для возвращения защитников домой.

— Успехи ВСУ в контрнаступлении ежедневно увеличивают «обменный фонд», — отметил Андрей Костин.

Генпрокурор также отметил, что в Украине уже закончили досудебное расследование по Виктору Медведчуку, которого россии передали в рамках последнего обмена.

— Мы никого не выпускаем на свободу, а передаем из украинской тюрьмы в большую тюрьму, которая называется Россия, — подчеркнул чиновник.

Напомним, Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников , из них 108 – бойцы Азову, рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.