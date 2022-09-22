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Украина и ее союзники работают над обменом с Россией пленных в формате «всех на всех».
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
Он заверил, что государство помнит обо всех, кто остается в плену, в частности, Офис генерального прокурора прилагает максимум усилий для возвращения защитников домой.
— Успехи ВСУ в контрнаступлении ежедневно увеличивают «обменный фонд», — отметил Андрей Костин.
Генпрокурор также отметил, что в Украине уже закончили досудебное расследование по Виктору Медведчуку, которого россии передали в рамках последнего обмена.
— Мы никого не выпускаем на свободу, а передаем из украинской тюрьмы в большую тюрьму, которая называется Россия, — подчеркнул чиновник.
Напомним, Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников , из них 108 – бойцы Азову, рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.
Украина и ее союзники работают над обменом с Россией пленных в формате «всех на всех».
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
Он заверил, что государство помнит обо всех, кто остается в плену, в частности, Офис генерального прокурора прилагает максимум усилий для возвращения защитников домой.
— Успехи ВСУ в контрнаступлении ежедневно увеличивают «обменный фонд», — отметил Андрей Костин.
Генпрокурор также отметил, что в Украине уже закончили досудебное расследование по Виктору Медведчуку, которого россии передали в рамках последнего обмена.
— Мы никого не выпускаем на свободу, а передаем из украинской тюрьмы в большую тюрьму, которая называется Россия, — подчеркнул чиновник.
Напомним, Украина вернула из плена российских оккупантов 215 защитников , из них 108 – бойцы Азову, рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.