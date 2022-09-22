Российская разведка имеет целую сеть агентов в Украине, в том числе в секторе безопасности и обороны.

Об этом заявил представитель президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский во время брифинга, пишет РБК-Украина.

– Недооценивать врага мы не можем. Их разведуправление достаточно, к сожалению, в том числе и в наших рядах украинского сектора безопасности и обороны много агентов. Я думаю, что они понимают дальнейшие шаги, частично наших вооруженных сил, которые мы будем наблюдать в ближайшее время, — рассказал Федор Вениславский.

По его словам, чтобы не допустить дальнейших активных успешных действий ВСУ россияне пытаются этому что-то противопоставить, например ту же мобилизацию.

— Но объективно мобилизация не краткосрочное действие, которое сразу приведет к какому-то эффекту, чтобы провести процедуру мобилизации — это не дни, а недели. потом, чтобы этих военных распределить по боевым частям, провести боевое слаживание и бросить их в бой, – объяснил Федор Вениславский.

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