Российское решение о мобилизации – откровенное признание того, что их кадровая армия, которую десятилетиями готовили к захвату чужого, не выдержала и посыпалась.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

— Именно на факт украинской силы реагирует руководство России, которое меняет тактику и пытается вовлечь в войну еще больше российских граждан и ресурсов. Российское решение о мобилизации – откровенное признание того, что их кадровая армия, которую десятилетиями готовили к захвату чужого, не выдержала и посыпалась. И теперь из-за мобилизации война России против Украины для большинства граждан РФ – это не то на ТВ или в интернете, а то, что зашло в каждый российский дом, - сказал Владимир Зеленский.

Он также обратился к русским на русском языке с предложением протестовать и сражаться за окончание войны.

— 55 тысяч русских солдат погибли на этой войне за полгода. Десятки тысяч ранены и искалечены. Хотите больше? Нет? Тогда протестуйте. Сражайтесь. Бегите. Или сдавайтесь в украинский плен. Это варианты для вас, чтобы выжить, - сказал президент.

Напомним, к большому количеству украинских пленных, которых удалось освободить в рамках обмена 21 сентября, россияне применяли «очень жестокие виды пыток».