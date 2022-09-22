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К большому количеству украинских пленных, которых удалось освободить в рамках обмена 21 сентября, россияне применяли «очень жестокие виды пыток».
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает ЛІГА.net.
— Все находятся реально в совершенно разном состоянии. Есть те, кто физически в более или менее нормальном состоянии, за исключением хронического недоедания, связанного с плохими условиями содержания. Есть лица, к которым применялись очень жестокие пытки. К сожалению, процент таких лиц среди тех, кого мы вернули, достаточно велик, – сказал начальник ГУР.
В то же время он подчеркнул, что к украинцам в российском плену относились по-разному, но это зависело не от категории пленных, а от мест, где их содержали.
Как известно, Украина освободила из плена 215 защитников, среди них 108 азовцев
К большому количеству украинских пленных, которых удалось освободить в рамках обмена 21 сентября, россияне применяли «очень жестокие виды пыток».
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает ЛІГА.net.
— Все находятся реально в совершенно разном состоянии. Есть те, кто физически в более или менее нормальном состоянии, за исключением хронического недоедания, связанного с плохими условиями содержания. Есть лица, к которым применялись очень жестокие пытки. К сожалению, процент таких лиц среди тех, кого мы вернули, достаточно велик, – сказал начальник ГУР.
В то же время он подчеркнул, что к украинцам в российском плену относились по-разному, но это зависело не от категории пленных, а от мест, где их содержали.
Как известно, Украина освободила из плена 215 защитников, среди них 108 азовцев