К большому количеству украинских пленных, которых удалось освободить в рамках обмена 21 сентября, россияне применяли «очень жестокие виды пыток».

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, передает ЛІГА.net.

— Все находятся реально в совершенно разном состоянии. Есть те, кто физически в более или менее нормальном состоянии, за исключением хронического недоедания, связанного с плохими условиями содержания. Есть лица, к которым применялись очень жестокие пытки. К сожалению, процент таких лиц среди тех, кого мы вернули, достаточно велик, – сказал начальник ГУР.

В то же время он подчеркнул, что к украинцам в российском плену относились по-разному, но это зависело не от категории пленных, а от мест, где их содержали.

Как известно, Украина освободила из плена 215 защитников, среди них 108 азовцев