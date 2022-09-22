Федеральное правительство ФРГ препятствует Испании поставлять в Украину танки Leopard 2 для борьбы с российскими оккупантами.

Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на германского политика от Партии зеленых Антона Хофрейтера.

По его словам, Мадрид выступает за то, чтобы обеспечить Украину современной тяжелой техникой по образцам НАТО, но Берлин против.

— Испания очень хотела бы доставить танки Leopard 2, а Германия это запрещает. У меня очень, очень достоверная информация от испанского правительства, — рассказал депутат Бундестага.

Как писали СМИ неделю назад, Германия впервые с начала российского вторжения в Украину передаст ВСУ бронетехнику. Речь идет о 50 бронеавтомобилях Dingo.