Кабинет министров внес изменения в постановление, позволяющие украинцам, которые из-за войны вынужденно выехали за границу, продолжать получать субсидию в Украине.

Об этом говорится в постановлении №1041, которое было принято 16 сентября.

Так, ранее жилищная субсидия не назначалась тем людям, которые находились за границей более 60 дней. В этот период за границей не входят дни служебной командировки, лечения, обучения или ухода за ребенком до достижения им 3-х лет за границей, если это подтверждают соответствующие документы.

Теперь к этому пункту правительство добавило и пребывание за границей во время войны. Поэтому в 60-дневный период не входят дни пребывания за границей во время военного положения в Украине и два месяца после его прекращения или отмены.

Напомним, Минреинтеграции обновило перечень территориальных общин , расположенных в районах, проведения военных действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировке). Перечень сокращен до 327 общин.