В рамках проекта Укрзализныци «Поезд к победе» украинские художники изобразили на семи пассажирских вагонах определенные сюжеты. Каждый из них посвящен региону, который находится во временной оккупации и подвигам людей, сопротивляющихся оккупантам.

Одним из героев проекта стал Александр Викторович, наследственный фермер Николаевской области, история которого опубликована на сайте проекта.

Российские оккупанты захватили и заминировали его земли. Хозяйство разворовали. Тоны семян сожгли. Но несокрушимый фермер, несмотря на опасность, решил начать свое дело с нуля, чтобы кормить людей. И вступил в Баштанское ТРО, чтобы защищать земли от оккупантов.

– Мое хозяйство находится на линии огня. Эти изверги просто пришли и украли 25 лет моей жизни, — с болью говорит Александр о том, как русская армия мгновенно перечеркнула дело его семьи и его жизни.

Отец Александра был одним из первых, кто начал развивать сельское хозяйство в независимой Украине. А сам Александр работал на земле с детства, получил образование в аграрной отрасли и начал свое дело. В первые дни войны россияне ворвались на территорию его хозяйства. Сейчас там все разрушено и разграблено большинство земель находится под оккупацией, а некоторые вообще не пригодны для хозяйства.

— Один мой знакомый фермер вернулся на свою землю после того, как она попала в оккупацию. Просил у россиян, чтобы они хоть технику ему отдали. Но они даже не захотели его слушать. Бросили в подвал, несколько дней пытали, затем отпустили. Базу другого фермера, моего соседа, показательно взорвали и сняли на дроны, — рассказывает Александр о своих земляках. — Бывают моменты отчаяния, когда опускаются руки. Но это длится недолго. Собираюсь с мыслями и понимаю: если мой дед вернулся с войны героем с обломком под сердцем, то и я все это выдержу, – говорит фермер.

Напомним, жители Николаева, в частности Корабельного района, самостоятельно тушили пожар в Балабановском урочище , возникший после вражеского обстрела. До прибытия пожарных подразделений люди пытались обуздать пламя подручными средствами.