|Швидкість вітру:
|3.7 м/с
|Схід сонця:
|06:39
|Захід сонця:
|18:49
|Температура завтра:
|+15 C°
|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|06:45
|Захід сонця
|18:55
|Температура завтра:
|+12 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|41 грн
|41.5 грн
|EUR
|39.9 грн
|40.9 грн
В Украине по состоянию на утро 23 сентября количество детей, раненых в результате полномасштабной войны, возросло до 771. Накануне было 767 раненых детей.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
Количество погибших детей осталось неизменным - 391.
— 22 сентября в результате обстрела врагом Торецкая Донецкой области ранена 15-летняя девушка. 22 сентября в результате обстрела оккупантами Купянска Харьковской области ранены двое детей в возрасте 7 и 13 лет. 21 сентября из-за обстрела Купянска получил ранение 13-летний мальчик, — говорится в сообщении.
В прокуратуре подчеркнули, что приведенные цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий, на оккупированных и освобожденных территориях.
В Офисе генпрокурора также сообщили, что из-за российских бомбардировок и обстрелов повреждено 2 500 учебных заведений, из них 289 — разрушены полностью.
Напомним, инициативная группа жителей Снигиревки, вынужденных оставить дома из-за российской оккупации, вышла на акцию в одном из населенных пунктов с призывом игнорировать псевдореферендум , который РФ проводит на территории общины.
В Украине по состоянию на утро 23 сентября количество детей, раненых в результате полномасштабной войны, возросло до 771. Накануне было 767 раненых детей.
Об этом сообщил Офис генерального прокурора.
Количество погибших детей осталось неизменным - 391.
— 22 сентября в результате обстрела врагом Торецкая Донецкой области ранена 15-летняя девушка. 22 сентября в результате обстрела оккупантами Купянска Харьковской области ранены двое детей в возрасте 7 и 13 лет. 21 сентября из-за обстрела Купянска получил ранение 13-летний мальчик, — говорится в сообщении.
В прокуратуре подчеркнули, что приведенные цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий, на оккупированных и освобожденных территориях.
В Офисе генпрокурора также сообщили, что из-за российских бомбардировок и обстрелов повреждено 2 500 учебных заведений, из них 289 — разрушены полностью.
Напомним, инициативная группа жителей Снигиревки, вынужденных оставить дома из-за российской оккупации, вышла на акцию в одном из населенных пунктов с призывом игнорировать псевдореферендум , который РФ проводит на территории общины.