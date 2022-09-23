В Украине по состоянию на утро 23 сентября количество детей, раненых в результате полномасштабной войны, возросло до 771. Накануне было 767 раненых детей.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Количество погибших детей осталось неизменным - 391.

— 22 сентября в результате обстрела врагом Торецкая Донецкой области ранена 15-летняя девушка. 22 сентября в результате обстрела оккупантами Купянска Харьковской области ранены двое детей в возрасте 7 и 13 лет. 21 сентября из-за обстрела Купянска получил ранение 13-летний мальчик, — говорится в сообщении.

В прокуратуре подчеркнули, что приведенные цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий, на оккупированных и освобожденных территориях.

В Офисе генпрокурора также сообщили, что из-за российских бомбардировок и обстрелов повреждено 2 500 учебных заведений, из них 289 — разрушены полностью.

Напомним, инициативная группа жителей Снигиревки, вынужденных оставить дома из-за российской оккупации, вышла на акцию в одном из населенных пунктов с призывом игнорировать псевдореферендум , который РФ проводит на территории общины.