30 вересня триває 219-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. 30 вересня триває 219-а доба від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

В ніч проти 30 вересня російські окупанти атакували сімома дронами-камікадзе «Shahed-136» південь України, повідомили Повітряні сили ЗСУ. П’ять цих баражуючих боєприпасів було знищено силами та засобами протиповітряної оборони повітряного. Два – на Одеському напрямку і три – на Миколаївському. Пуски «Shahed-136» здійснювались з напрямку акваторії Чорного моря.

Російські терористи влучили у звичайний житловий будинок в Миколаєві, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич. Під завалами опинилися люди. Також на місці виникла сильна пожежа. Рятівники ДСНС деблокували одну жінку, вона жива. Станом на 6 ранку повідомляється про 8 поранених. Звіряються списки жильців, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

ЗСУ впродовж 29 вересня уразили пункт управління безпілотниками у Давидовому Броді, що на Херсонщині, повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Водночас ракетно-артилерійські підрозділи виконали 276 вогневих завдань, зокрема уразили командний пункт у Бериславському районі. Вдарили ще по шістьох районах зосередження живої сили, озброєння та техніки росіян у Херсоні, Новій Каховці, в Дар’ївці та Новій Кардашинці, а також двічі атакували колону військової техніки у Новій Каховці.

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Благодійна організація «Help for Ukraine» передала до військового шпиталю в Миколаїв бавтоклав для стерилізації інструментів.

В Оперативному командуванні «Південь» підтвердили, що російсько-окупаційні війська протягом 29 вересня на півдні країни втратили:

43 солдати;

4 танки;

4 гаубиці «Мста-Б» і «Мста-С»;

дві самохідні гармати «Гіацинт-С»;

2 реактивні системи залпового вогню «Град»;

міномет 120-го калібру;

5 одиниць автобронетехніки;

один безпілотний розвідник «Орлан-10»;

два склади боєприпасів в Бериславському районі.

У Чорному морі перебувають напоготові три російські надводні ракетоносії, які оснащені 24 ракетами типу «Калібр».