Несмотря на публичные отговорки, Москва продолжает разрабатывать план принудительной мобилизации украинцев из оккупированной части Херсонской области.

Об этом пишет локальное издание «МОСТ».

Из своих источников журналисты узнали об «указе» псевдо «председателя военно-гражданской администрации Херсонской области» Владимира Сальдо. Тот требует от херсонских предприятий составить списки работников призывного возраста в соответствии с законами РФ.

— Подконтрольные оккупантам предприятия, которые должны сформировать списки для мобилизации, а также определить минимально необходимое количество людей для работы системы жизнеобеспечения: «Горводоканал», «Херсоноблэнерго», «Херсонгаз», «Херсонский морской торговый порт», «Почта Херсон», « Херсон теплосети», «Херсонская железная дорога». Также в «указе» содержится указание оккупационному «министерству образования» сформировать список студентов очной и очно-заочной форм обучения, имеющих право на отсрочку от призыва, — добавили в издании.

До этого ставленник Москвы в регионе Сальдо говорил, что на оккупированной Херсонской области будут формировать только добровольческий батальон.

— Поэтому следует считать, что «гауляйтер» Херсонщины Владимир Сальдо наврал, — подытожили в «Мосте».

Как сообщалось, сегодня, 30 сентября, гауляйтеры Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей подписали так называемые «договоры» о вступлении украинских регионов в состав России.

Кроме того, в своей речи президент РФ Владимир Путин призвал Украину прекратить войну, которую, по его словам, она и начала.

Он заявил, что жители аннексированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей стали частью России – «навсегда». Он в очередной раз грозится, что Россия будет защищать свои территории всеми имеющимися силами и средствами.