Россия устроила спектакль с аннексией украинских областей только для потребителя пропаганды.

Таким образом, об этом высказался глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

По его словам, российские власти пошли на эту эскалацию также для того, чтобы получить возможность забирать в свою армию украинцев с оккупированных территорий.

– Там выдают российские паспорта. А без российского паспорта там вряд ли проживешь. Вы не можете ничего платить, вам не могут заплатить. Это значит: ни электричества, ни газа. И если наши на оккупированных территориях примут российский паспорт, то их тоже можно будет мобилизовать против нас воевать, – признал он.

Руководитель региона добавил, что каждый внутренний протест коренных народов в России приближает день, когда армия захватчиков проиграет и уберется с украинской территории.

— Победа – это вопрос многих маленьких успехов. Все, весь мир, помогает нам бороться со злом. Нет другого способа выразить это. Поэтому каждый протест в Дагестане, каждый протест в России, вся помощь наших иностранных партнеров поможет нам победить, — подчеркнул Виталий Ким.

Как сообщалось, вчера, 30 сентября, гауляйтеры Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей подписали так называемые «договоры» о вступлении украинских регионов в состав России.

Кроме того, в своей речи президент РФ Владимир Путин призвал Украину прекратить войну, которую, по его словам, она и начала.

Он заявил, что жители аннексированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей стали частью России – «навсегда». Он в очередной раз грозится, что Россия будет защищать свои территории всеми имеющимися силами и средствами.