Несмотря на все попытки России присвоить себе Бердянск, город будет украинским.

Такое заявление сделал член Бердянского городского совета Виктор Цуканов в разговоре с El Pais.

Политик подчеркнул, что вся пафосная риторика Москвы о присоединении украинских регионов к России имеет значение только для внутреннего зрителя. Весь мир это игнорирует.

- Бердянск останется украинским. Будем бороться до победы, – гарантировал мужчина.

Как сообщалось, вчера, 30 сентября, гауляйтеры Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей подписали так называемые «договоры» о вступлении украинских регионов в состав России.

Кроме того, в своей речи президент РФ Владимир Путин призвал Украину прекратить войну, которую, по его словам, она и начала.

Он заявил, что жители аннексированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей стали частью России – «навсегда». Он в очередной раз грозится, что Россия будет защищать свои территории всеми имеющимися силами и средствами.