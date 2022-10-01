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Несмотря на все попытки России присвоить себе Бердянск, город будет украинским.
Такое заявление сделал член Бердянского городского совета Виктор Цуканов в разговоре с El Pais.
Политик подчеркнул, что вся пафосная риторика Москвы о присоединении украинских регионов к России имеет значение только для внутреннего зрителя. Весь мир это игнорирует.
- Бердянск останется украинским. Будем бороться до победы, – гарантировал мужчина.
Как сообщалось, вчера, 30 сентября, гауляйтеры Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей подписали так называемые «договоры» о вступлении украинских регионов в состав России.
Кроме того, в своей речи президент РФ Владимир Путин призвал Украину прекратить войну, которую, по его словам, она и начала.
Он заявил, что жители аннексированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей стали частью России – «навсегда». Он в очередной раз грозится, что Россия будет защищать свои территории всеми имеющимися силами и средствами.
Несмотря на все попытки России присвоить себе Бердянск, город будет украинским.
Такое заявление сделал член Бердянского городского совета Виктор Цуканов в разговоре с El Pais.
Политик подчеркнул, что вся пафосная риторика Москвы о присоединении украинских регионов к России имеет значение только для внутреннего зрителя. Весь мир это игнорирует.
- Бердянск останется украинским. Будем бороться до победы, – гарантировал мужчина.
Как сообщалось, вчера, 30 сентября, гауляйтеры Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей подписали так называемые «договоры» о вступлении украинских регионов в состав России.
Кроме того, в своей речи президент РФ Владимир Путин призвал Украину прекратить войну, которую, по его словам, она и начала.
Он заявил, что жители аннексированных частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей стали частью России – «навсегда». Он в очередной раз грозится, что Россия будет защищать свои территории всеми имеющимися силами и средствами.