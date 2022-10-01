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Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает отвоевание стратегически важного города Лиман еще одним «доказательством того, что Украина выиграет эту войну».
Его цитирует издание Die Welt.
Дипломат подчеркнул, что у России не хватит никаких сил, чтобы удержать оккупированные территории под контролем.
— В военном плане у России нет никаких шансов бесконечно держать под контролем оккупированные территории, — акцентировал он.
Сегодня вечером ВСУ официально подтвердили заход в Лиман. Через несколько часов Минобороны РФ признало отступление российских формирований из этого населённого пункта.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает отвоевание стратегически важного города Лиман еще одним «доказательством того, что Украина выиграет эту войну».
Его цитирует издание Die Welt.
Дипломат подчеркнул, что у России не хватит никаких сил, чтобы удержать оккупированные территории под контролем.
— В военном плане у России нет никаких шансов бесконечно держать под контролем оккупированные территории, — акцентировал он.
Сегодня вечером ВСУ официально подтвердили заход в Лиман. Через несколько часов Минобороны РФ признало отступление российских формирований из этого населённого пункта.