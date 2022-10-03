В регионе за время оккупации многие жилища были разрушены, уничтожены инфраструктура и сети.

Об этом заявила вице-премьер Ирина Верещук.

— Укрзализныця обязалась обеспечить жителей только освобожденных территорий 6 тысячами кубических метров дров и 6 тысяч «буржуек». Пока этого будет достаточно. Но мы видим, что площадь деоккупированных территорий постоянно увеличивается. Скоро наши ВСУ продемонстрируют всем подлинные результаты «референдумов». Следовательно, власть должна быть готова оперативно реагировать на гуманитарные нужды только что освобожденных городов и сел, реинтегрировать их как можно быстрее, – подчеркнула она.

Минреинтеграции скоординировало усилия местных властей, общин и международных благотворителей, чтобы обеспечить жителям Херсонщины обогрев жилья.

Ранее сообщалось, что на территориях, прилегающих к зонам проведения боевых действий, в том числе и в Николаевской области, власти обеспечат жителей безвозмездной древесиной , чтобы каждая семья имела возможность согреть дом в течение осенне-зимнего периода. Соответствующую инициативу Минреинтеграции во вторник, 27 сентября, поддержало Правительство, издав распоряжение о перераспределении средств и одобрив соответствующие расчеты.

Позже глава Николаевской ОВА Виталий Ким уточнил, что получить бесплатно дрова на период отопительного сезона, скорее всего, смогут не все жители Николаевской области .

Напомним, первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков посоветовал николаевцам найти на зимний период жилье за городской чертой. Это связано с тем, что в настоящее время из-за боевых действий Николаев может остаться без теплоснабжения, водоснабжения или электроэнергии.