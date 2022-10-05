Страны Европейского Союза достигли согласия по восьмому пакету санкций против России.

Об этом сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и представитель Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс в Twitter.

— Я приветствую сегодняшнее согласие государств-членов по восьмому пакету санкций. Мы действовали быстро и решительно. Мы никогда не примем ни фиктивные путинские референдумы, ни какую-либо аннексию Украины. Мы полны решимости продолжать заставлять Кремль платить, – написала она.

Постоянный представитель Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс в свою очередь сообщил, что восьмой пакет санкций ЕС против России предусматривает ограничение цен на нефть, а также новые запреты на импорт и экспорт.

— Восьмой пакет санкций против России только что одобрен в Комитете постоянных представителей. Предусматривает ограничение цен на нефть, новые запреты на импорт и экспорт стали, деревья, машин, авиации, пластмасс, химикатов на сумму 7 млрд евро, запрет на различные услуги, 35 новых лиц и компаний, вовлеченных в войну, фиктивные референдумы и пропаганду, написал он в Twitter.

28 сентября Европейская комиссия предложила восьмой пакет санкций против России из-за вторжения в Украину и проведения незаконных референдумов на оккупированных территориях.

Как сообщалось, Великобритания первой ввела новые санкции против России в ответ на псевдореферендум.